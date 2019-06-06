بالصور.. حريق فى عمارة سكنية بمنطقة السلخانة بالمنيا

شهدت منطقة السلخانة بحي جنوب المنيا، منذ قليل، نشوب حريق بإحدى العمارات السكنية، تسبب في حالة من الفزع والرعب بين سكان المنطقة، وقامت قوات الشرطة برفقة قوات الحماية المدنية والحريق بإخلاء المنزل والسيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.



من ناحيتها قامت أجهزة الأمن بفرض كردون حول المنطقة وإخلائها من السكان، كما تم إخلاء المنزل من السكان وقامت 3 سيارات إطفاء بالمشاركة في السيطرة علي النيران، وفصل ضخ الغاز الطبيعي للمنطقة، وفصل التيار الكهربائي، حيث تقع عدد من أسلاك الضغط العالي أمام العمارة التي نشب بها الحريق.



وأكد شهود عيان من سكان المنطقة أن سبب نشوب الحريق وجود تسرب من ماسورة الغاز الطبيعي بالمنزل.. بينما لم يتضح حتى الآن حجم الخسائر المادية، كما لم تقع أي خسائر أو إصابات بين المواطنين.