الأوقاف توجه تحية لرجال الداخلية بعد ثأرهم للشهداء

وجهت وزارة الأوقاف التحية والتقدير لرجال الداخلية الأبطال لقضائهم على وكر الإرهابيين بحي المساعيد بالعريش.



وقالت الأوقاف في بيان لها منذ قليل، إنه ثبت يقظة شرطتنا وجيشنا وإصرارهما على استئصال عناصر الإجرام والشر بشجاعة وبسالة واقتدار، لا تأخذهم في سبيل الله والوطن لومة لائم، موجهة تحية كبيرة لرجال شرطتنا وجيشنا الأبرار.



وأعلنت وزارة الداخلية، عن مصرع 14 إرهابيا من المتورطين في الهجوم على كمين العريش فجر الأمس، وضبط 14 بندقية آلية كانت بحوزتهم، و3 عبوات متفجرة، و2 حزام ناسف.



وقالت الداخلية في بيانٍ لها: "فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر 5 يونيو 2019، أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش".



وتابع البيان: "أثناء محاصرتهم قاموا باطلاق النار بكثافة تجاة القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، و2 حزام ناسف".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.