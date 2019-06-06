رسالة للإرهاب الغاشم من مدينة زفتى بالغربية

أرسل أهالي مدينة زفتى بالغربية رسالة إلى الشعب المصري وشهداء الوطن بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين بشمال العريش فجر أمس الأربعاء.



وقال الأهالي في رسالتهم: "افعلوا ما شئتم فلن ترهبونا ولن تفسدوا علينا فرحتنا بعيد الفطر المبارك وها نحن في الشوراع نحتفل بالعيد بدون حراسة والله فوق كيد المعتدي وتحية لشهداء الوطن وخالص عزائنا لأسر الشهداء وحفظ الله مصر وشعبها وقيادتها".



وأعلنت وزارة الداخلية، مصرع 14 إرهابيا من المتورطين في الهجوم على كمين العريش فجر اليوم، وضبط 14 بندقية آلية كانت بحوزتهم، و3 عبوات متفجرة، و2 حزام ناسف.



وقالت الداخلية في بيانٍ لها: "فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر 5 يونيو 2019، أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش".



وتابع البيان: "أثناء محاصرتهم قاموا باطلاق النار بكثافة تجاة القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، و2 حزام ناسف".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.