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الخميس 06/يونيو/2019 - 04:38 ص

هل يجوز الجمع بين نيتين فى الصيام؟.. "الإفتاء" تجيب

هل يجوز الجمع بين
أميرة العناني
dostor.org/2655230

قالت دار الإفتاء المصرية إنه من أفطر في رمضان لِعُذْرٍ؛ فيستحب له قضاء ما فاته أوَّلا، ثم يصوم ما شاء من النوافل ومنها الست من شوال؛ فقد كره جماعة من أهل العلم لِمَنْ عليه قضاء رمضان بعذرٍ أن يتطوع بصومٍ قبل القضاء، أما من تعدَّى بفطره –أيْ: أفطر بلا عذر- فيلزمه وجوبًا القضاء فورًا.

وأجابت دار الإفتاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سؤال حول "الجمع بين نيتين في الصيام"، هل يجوز أن أصوم أيام القضاء بنيتين: نية القضاء ونية صيام الستة من شوال؟.

وجاء رد الإفتاء إنه يجوز ذلك شرعًا، إلا أن الأكمل والأفضل صوم القضاء أولًا ثم الست من شوال، أو العكس.

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