تعرف على موعد صيام الست من شهر شوال

قالت دارالإفتاء المصرية، إن من الأعمال الصالحة الْمُسْتَحَبَّة المتعلقة بشهر رمضان صيامُ ستَّة أيامٍ من شوال؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر» (رواه مسلم).



وأضافت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أنه يستحب صيام الست من شوال متتابعة في أول شوال بعد يوم العيد، فلا يجوز صوم يوم العيد؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره.



وتابعت الإفتاء، إن أحب المسلم صيامها متفرقة أو أخرها "جاز"، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه، جاء ذلك ردًا على سؤال حول موعد صيام الست من شهر شوال.