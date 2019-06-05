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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:51 م

هشام الهمامي: بطولات الشهداء ستظل سيرة عطرة نستلهم بها عزيمة البناء

المهندس هشام الهمامي،
المهندس هشام الهمامي، رئيس قطاع الصعيد بالمجلس الوطني للشباب
محمد الشريف
dostor.org/2655225

أدان المهندس هشام الهمامي، رئيس قطاع الصعيد بالمجلس الوطني للشباب، الحادث الإرهابي الذي وقع فجر اليوم في كمين أمنى جنوب مدينة العريش، قائلا: "بطولات الشهداء ستظل سيرة عطرة نستلهم بها عزيمة البناء ومواجهة التحديات التي تحيط بالوطن".

وأضاف الهمامي، أن الدولة المصرية ماضية فى عزمها على استئصال الإرهاب الأسود من جذوره، وتطهير البلاد من عناصره الأثمة، ووضع حد قاطع لهذه الظاهرة الخبيثة التى تحاول النيل من عزيمة أبناء هذا الوطن، وتقويض مساعيه لاستعادة الأمن واستكمال خطوات البناء والتنمية، مؤكدًا أن المصريين لديهم فى هذه المواجهة عزيمة لا تلين وإصرارًا لا يحيد.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت فى بيان لها أن عددًا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم الأربعاء كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران.

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.

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