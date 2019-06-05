"المؤتمر" ينعي شهداء كمين 14 بالعريش

نعى حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، شهداء الواجب من رجال قوات الأمن البواسل الذين استُشهدوا، صباح اليوم الأربعاء، في هجوم إرهابي خسيس على كمين أمني شمال غرب مدينة العريش بشمال سيناء، عقب أدائهم صلاة الفجر فى أول أيام عيد الفطر المبارك.



ودعا الحزب، في بيان له، الله عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



وأكد الربان عمر صميدة، أن هذه العمليات الإرهابية لن تزيد رجالنا من ضباط وجنود القوات المسلحة إلا قوة وإصرارًا على مواصلة تطهير سيناء من الإرهابين.