المنظمة المصرية تدين الحادث الإرهابي الذي استهداف كمين العريش

أعرب مرصد مكافحة الإرهاب، التابع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إدانته البالغة للحادث الإرهابي الذى استهدف كمينا أمنيا غرب مدينة العريش.



وطالب المرصد الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذة التحديات والقبض على المنفذين وتقديمهم للعدالة.



وأكدت المنظمة، أن مثل هذه الأعمال الارهابية تهدد قيم حقوق الإنسان داخل مصر، حيث إنها تمثل اعتداء على حزمه الحقوق والحريات التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل.



وتقدم المرصد ببالغ العزاء للمصريين جميعًا فى كل ضحايا الإرهاب، فإنه يرى المرصد أن هذه الأعمال الإجرامية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر تتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



وأكد المرصد أن الجرائم الإرهابية تمثل اعتداء على حق الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدساتير المختلفة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في متن مادته الثالثة على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه"، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا".