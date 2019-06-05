أمين جنوب الصعيد بـ"مستقبل وطن": الإرهاب الأسود لن ينتصر

أدان عبد الرحيم كمال، أمين قطاع جنوب الصعيد بحزب مستقبل وطن، الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، في كمين أمنى جنوب مدينة العريش، قائلًا: "الإرهاب الأسود لن ينتصر مهما طال الوقت"، مضيفًا أن الشعب المصري بأكمله يقف بجوار القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين يقدمان أرواحهم دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن.



وأضاف «كمال»، أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة جميع المصريين الذين يقفون خلف رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، حتى تطهير كامل تراب الوطن من الإرهاب واجتثاثه من جذوره، مؤكدًا أن الدولة المصرية ماضية فى عزمها على استئصال الإرهاب الأسود من جذوره، وتطهير البلاد من عناصره الأثمة.



وطالب أمين جنوب الصعيد بمستقبل وطن، المجتمع الدولى أن يقوم بدوره فى مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وتسليحه من خلال المواجهة الحاسمة مع الدول والأنظمة التي تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت فى بيان لها أن عددًا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم الأربعاء كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران.



وأسفر الهجوم عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.