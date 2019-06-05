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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:31 م

بالصور.. محافظ الغربية يتقدم جنازة شهداء كمين العريش

بالصور.. محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى وحسام فوزى جبر
dostor.org/2655220

تقدم اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، والعقيد محمد مصطفى المستشار العسكرى للمحافظة، الجنازتين العسكريتين لشهيدا المحافظة أبناء مركز بسيون اللذان استشهدا فى الحادث الإرهابى الخسيس فجر اليوم بشمال سيناء.

جاء ذلك بعد تأديته صلاة الجنازة على روح الشهيد أمين شرطة محمد محمد السيد أحمد البربرى عقب صلاة العشاء بمسجد التوبة بقرية حصة إبيار مركز بسيون، وكذا صلاة الجنازة على روح الشهيد مجند عبد الله ممدوح الصاوى بمسجد نور الإسلام بقرية قرانشو، وذلك بمشاركة لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والتشريعية والآلاف من الأهالى الذين خرجوا فى مشاهد جنائزية مهيبة لتشييع جثامين الشهداء إلى مثواهم الأخير رددوا خلالها عبارات مناهضة للإرهاب.

كما قدم محافظ الغربية واجب العزاء لأسر الشهداء داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر ستظل آمنة ومستقرة بفضل تضحيات أبنائها الشرفاء الذين يضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن الوطن، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة تزيد الشعب المصرى إصرارا على دحر الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية قرر إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة محمد محمد السيد أحمد البربرى، على المدرسة الثانوى العام الجارى إنشائها بقرية حصة إبيار، وكذا إطلاق اسم الشهيد مجند عبد الله ممدوح الصاوى على مدرسة الوحدة الإبتدائية بقرية قرانشو تخليدًا لذكراهم.

بالصور.. محافظ الغربية يتقدم جنازة شهداء كمين العريش
بالصور.. محافظ الغربية يتقدم جنازة شهداء كمين العريش
بالصور.. محافظ الغربية يتقدم جنازة شهداء كمين العريش
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