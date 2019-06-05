"تنسيقية شباب الأحزاب": الحرب على الإرهاب الأسود مستمرة

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا لها منذ قليل تعليقا على استشهاد ضابط و٧ أفراد شرطة على يد الإرهابيين بشمال سيناء صباح اليوم جاء فيه: "تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقلوب مؤمنة يعتصرها الألم شهداء الحادث الإرهابي الذين ارتقوا إلى ربهم في هذه الأيام المباركة، مقدمين خالص التعازي لأهلهم وذويهم ومتمنيين الشفاء العاجل للمصابين".



وتابع البيان: "تجدد التنسيقية دعمها الكامل لأبطال القوات المسلحة والشرطة من قوات إنفاذ القانون في مواجهة العناصر الإرهابية المجرمة، حتى تطهر أرض مصر من دنسهم".



وأضاف: "كما نؤكد أن حرب مصر على الإرهاب الأسود مستمرة، ويصطف فيها الشعب المصري بعزيمة صلبة خلف قيادته، حتى يتم القصاص لشهداء الوطن، واجتثاث التطرف والإرهاب من ربوع الوطن".