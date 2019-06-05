فرج عامر يدين الهجوم الغادر على كمين العريش

ندد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، حادث الهجوم الغادر الخسيس على كمين العريش صبيحة اليوم الأربعاء.



وقال "عامر" في بيان رسمي أصدره الأربعاء، إنه ينعى شهداء كمين العريش، الذين راحوا ضحية الإرهاب الأسود، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك مما أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، قاموا بالتعامل بشجاعة وبسالة لمواجهة العناصر الإرهابية المتطرفة والقضاء على مجموعة منهم.



وأضاف فرج عامر أن هذه الأعمال الإجرامية الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، والتي لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكا وإصرارا على الوقوفً خلف قيادته السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره والقضاء عليه.



وتابع: "سائلا الله عز وجل أن يتغمّد شهداء الوطن الأبطال بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبًا وشرطة وجيشًا من كل مكروه".