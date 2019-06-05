المنتدى العربي الأوروبي للحوار بجنيف يدين حادث العريش الإرهابي

أدان أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، الهجوم الإرهابي على كمين الدائري بالعريش بشمال سيناء، والتي راح ضحيته جميع أفراد الكمين من ضباط وجنود تصدوا لهذا الهجوم الإرهابي بكل شجاعة، مضحين بحياتهم من أجل أداء الواجب



وأضاف أن الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من رجال القوات المسلحة والذين كانوا يؤدون واجبهم هو خرق واضح للمواثيق والصكوك الدولية التي تعطي الحق للدول في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن القومي وتستهدف المدنيين بهدف زعزعزة الأمن وقد صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى العام ١٩٦٣ على ١٣ صك قانونيا عالميا يهدف إلى تجريم العمليات الإرهابية وجعلها خاضعة للعقاب بموجب القانون مع التشديد على الحاجة إلي إزالة التشريعات التي تنص على استثناءات من هذا التجريم استنادا إلى أسس عقائدية أو دينية.



وأكد نصري أنه طبقا للمواثيق الدولية التي تعطي الحق لقوات إنفاذ القانون في حماية الأمن القومي والمصري ومواجهة هذه العمليات، مشيرا إلى أنه إذا كانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» ما زالت تتمتع ببعض من المصداقية والنزاهة والحيادية التي فقدت جزاء كبيرا منها فعليها أن تصدر بيان تدين فيه الحادث الإرهابي، وتنعى الشهداء من رجال القوات المسلحة لكن للأسف هذا لن يحدث لأننا تعودنا من هذه المنظمة أن تتجاهل دائما هذه العمليات الإرهابية وكأنها لم تحدث من الأساس ضاربة بعرض الحائط المعايير الحقوقية والإنسانية التي هي في الأساس لحماية الإنسان بعيدا عن السياسية والخلافات بين الدول والتي أصبحت جزءا منها.



وطالب نصري في بيانه أن يتعاون المجتمع الدولي مع الدولة المصرية من خلال اتخاذ التدابير المطلوبة لمواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية والتي سوف تطال الدولة المحيطة أيضا ولن تتوقف عند مصر، مطالبًا المجتمع الدول بتحمل مسئولياته تجاه الدول التي تعاني من الإرهاب بعيدا عن الخلافات السياسية.