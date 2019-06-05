جابر طايع: ترويع الآمنين وسفك الدماء من أكبر الكبائر

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن سفك دماء الأبرياء وترويع الآمنين من أكبر الكبائر، جاء ذلك تعليقا على الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف كمينا للجيش المصري قرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.



وأضاف طايع لـ"الدستور"، أن رجال القوات المسلحة والشرطة يقدمون تضحيات للدفاع عن الوطن والعرض محتسبا شهداءهم عند الله تعالى في الفردوس الأعلى، داعيا المولي عز وجل، لهم واسع الرحمة والمغفرة، ولأسرهم الصبر والسلوان وخالص العزاء، وأن يمن على المصابين منهم بالشفاء العاجل.



وتابع رئيس القطاع الديني إن جماعات الإرهاب والضلال، أرادت أن تحول الفرحة إلى حزن، فهم يصعب عليهم أن يروا فرحة المصريين بيوم العيد.