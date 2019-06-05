المصريون في ألمانيا يحتفلون بعيد الفطر على طريقتهم الخاصة

أقام بيت العائلة المصرية في ألمانيا احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط حالة من البهجة والسعادة من الجاليات العربية المقيمة بألمانيا.



واصطحب الوافدين الأطفال مرتدين الملابس الجديدة الخاصة بالعيد حاملين الهدايا والبلالين الملونة تعبيرًا عن فرحتهم بالعيد.



وأكد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، أنه يتم إقامه هذا الحفل بشكل سنوى بهدف لم شمل العائلات المصرية المقيمية في ألمانيا.



وأضاف لـ"الدستور"، أنه خلال الحفل تم توزيع الهدايا والبلالين على الصغار وتناول المأكولات والمشروبات المصرية.



وتوجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بخالص التهاني وأطيب التمنيات لمواطنينا في الخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيةً الله أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان وبكل الخير والرخاء.