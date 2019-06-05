العثور على جثة سائق توكتوك بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج

انتقل فريق من نيابة المرج لمعاينة العثور على جثة سائق توك توك مقتولا وملقى بمنطقة مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج.



وكشف مصدر أمني، أن المجني عليه هو "س. م، 23 سنة، سائق توكتوك"، عثر عليه مقتولا وملقى خلف أحد المخازن بمنطقة مؤسسة الزكاة.



وأوضح المصدر، أن المجني عليه متغيب منذ أمس الثلاثاء وبالبحث عنه عثر عليه مقتولا بعدة طعنات في الصدر بمنطقة مؤسسة الزكاة.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثه شاب مقتولا وملقي خلف أحد المخازن بمنطقة مؤسسة الزكاة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تبين بأنها جثة سائق توكتوك وتبين بأنه متغيب منذ الأمس وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.