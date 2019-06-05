ننشر قائمة شهداء الواجب الوطني في حادث كمين العريش الإرهابي

حصلت "الدستور" على قائمة بأسماء أبطال شهداء كمين العريش بشمال سيناء، الذين واجهوا ببسالة عناصر إرهابية خسيسة قامت باقتحام الكمين، والذين نجحوا في قتل 5 منهم قبل استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين من قوة الكمين.



وضمت لوحة شرف الأبطال من شهداء الواجب الوطني أسماء كلا من: ملازم أول عمر ابراهيم كمال القاضي، من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمين شرطة محمد سيد أحمد شعبان البربري من مركز بسيون محافظة الغربية، و6 مجندين هم كلا من: محمد أحمد السيد بخيت من مركز جهينة بمحافظة سوهاج، محمد فايز فراج فايز، مركز المنشأة بسوهاج، عبدالله عز الدولة عبدالجليل من مركز البلينا بسوهاج، عبدالله ممدوح حسن الصاوي من مركز بسيون بمحافظة الغربية، كرم أحمد محمد أحمد مركز قوص بمحافظة قنا، وشريف محمد عبدالفتاح سعد من مركز أطسا بمحافظة الفيوم.



ووصل كافة الشهداء إلى مسقط رأسهم في المحافظات وتسلم ذويهم الجثامين، وسيتم عمل جنازات عسكرية وشعبية مهيبة تزفهم للسماء.



يذكر أن عدد من العناصر الإرهابية قد استهدفوا، فجر اليوم كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران.



وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، فيما تقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.