وداع الأبطال.. "الغربية" في انتظار تشييع اثنين من أبنائها استشهدا في كمين العريش

خيم الحزن على أهالي مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، وذلك فور علمهم باستشهاد اثنين من أبناء القرية، ضمن العملية الإرهابية التي استهدفت كمين 14 بالعريش صباح اليوم الأربعاء، وهما الشهيد البطل مجند محمد البربري، والمقيم بقرية حصة ابار، والشهيد البطل أمين شرطة عبدالله الصاوي من قرية قرانشو.



ومن المنتظر أن يتم تشييع جثامين الشهيدين في جنازة عسكرية بمسقط رأسهما فور وصولهما، بحضور اللواء هشام السعيد محافظ الغربية واللواء طارق حسونة والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلس النواب والمواطنيين.



وطالب عدد من أبناء مركز بسيون اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، تكريم أسرتيهما تخليدا لذكراهما العطرة.