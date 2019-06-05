الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي بمسقط رأسه في المنوفية (فيديو)

في جنازة مهيبة بحضور قيادات محافظة المنوفية، شيع الآلاف من أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان الشهيد البطل النقيب عمر القاضي، بمسقط رأسه، والذي استشهد بصحبة أمين شرطة و6 مجندين أثناء استبسالهم في مواجهة مع عناصر إرهابية خسيسة على كمين البطل 14.



وردد المشيعون هتافات: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".



استهدف عدد من العناصر الإرهابية، فجر اليوم كمين أمنى جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران.



يذكر أن تبادل إطلاق النيران قد أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.



فيما تقوم القوات الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.