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فن
الخميس 06/يونيو/2019 - 05:47 ص

جميلة عوض: أقدم الأكشن لأول مرة في "سبع البرمبة".. ولم أستعن بدوبلير

جميلة عوض
جميلة عوض
حسن أمين
dostor.org/2655192

أعربت الفنانة جميلة عوض عن سعادتها الشديدة بالتعاون لأول مرة مع النجم رامز جلال، واصفة إياه بأنه فنان موهوب ويتمتع بخفة ظل كبيرة ويحظى بقاعدة جماهيرية واسعة، اكتسبها من برامج المقالب الشهيرة التى يقدمها فى شهر رمضان كل عام.

وقالت "جميلة" لـ"الدستور"، إنها متفائلة بنجاح الفيلم، لفكرته الجديدة والمختلفة عن أى عمل مطروح بدور العرض فى التوقيت ذاته، حيث تجسد شخصية فتاة تدعى "نسمة" تنتمى إلى عائلة كل أفرادها لاعبي كمال أجسام، وتتمتع بشخصية قوية تتعرض من خلالها للعديد من المواقف الكوميدية، وترتبط بقصة حب مع رامز جلال، وتطلب منه أن يكون شجاعًا حتى تتزوج منه.

وأضافت: أن الذي دفعها للمشاركة فى الفيلم هو الكوميديا المختلقة التى تضمنها السيناريو الخاص به، ومزجها بين الضحك والرومانسية والأكشن، بالإضافة إلى دورها المميز والمختلف تمامًا عما ظهرت فيه بأى عمل فنى قدمته من قبل.

وعن ظهورها خلال "البرومو" فى عدد من مشاهد الأكشن، أشارت إلى أنها تقدم الأكشن لأول مرة فى مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها تدربت عليه بشكل مكثف بدون دوبلير، مضيفة أن من أصعب المشاهد تلك الخاصة بمطاردات السيارات وأخرى لمشاجرات عنيفة.

فيلم "سبع البرمبة" من بطولة الفنان رامز جلال، وبيومي فؤاد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد ثروت، وجميلة عوض، ومها أبوعوف، ونور قدرى، من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

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