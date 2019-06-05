العبسي تنعى شهداء الوطن وتؤكد: الإرهاب يزيدنا إصرارا على اقتلاع جذوره

نعت الدكتورة منال العبسى، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، شهداء الوطن الأبرار الذين اغتالتهم يد الخسة والتطرف.



وقالت العبسي في بيان لها، إن العمليات الخسيسة التى تغتال ابنائنا الأبرار وتهدف إلى إسقاط الوطن، لن تزيدنا إلا إصرارا وعزيمة على اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف من الوطن والمنطقة بأكملها.



ودعت رئيس اللجنة النوعية، المجتمع الدولى بضرورة التصدى للدول الداعمة للإرهاب وأن يكون هناك وقفه جادة ضد تلك الدول وفرض عقوبات رادعة ضدها.



وأكدت الدكتورة منال العبسي، على اصطفاف الشعب المصري خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة المسلحة ورجال الشرطة في التصدى للإرهاب الغاشم والقضاء عليه حفاظا على أمن واستقرار الوطن.