غدًا.. افتتاح عرض "بيت الأشباح" على المسرح العائم

تستعد فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفنى للمسرح، لافتتاح العرض المسرحى الجديد "بيت الأشباح" في السابعة مساء غدا الخميس على المسرح العائم الصغير بالمنيل.



"بيت الأشباح" من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف، مخرج منفذ عبدالخالق جمال.



ومن المقرر أن يستمر تقديم العرض لمدة شهر للجمهور على المسرح العائم الصغير بالمنيل الذي أعيد تشغيله وافتتاحه قبل شهرين بعد تطويره بحضور د.ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، ضمن خطة مسرح الشباب للدفع بطاقات جديدة للمشهد المسرحي المصري.