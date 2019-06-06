1380 دولارًا.. سعر طن "الفولاذ" اليوم

استقر سعر طن "الفولاذ"، اليوم الخميس، عند 1380 دولارًا، وفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



ويدخل "الفولاذ"، ضمن قائمة المعادن المهمة لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية، والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".



وكانت أسعار "الفولاذ" شهدت صعودًا عن الشهر الماضي، بلغ 85 دولارًا.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية،عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.