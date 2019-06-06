أسعار الأسمنت اليوم.. "السويدى" بـ860 جنيهًا للطن

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بالغرفة التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الأسمنت، اليوم الخميس.



وأوضح "الزيني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السويدي للأسمنت سجل سعر 860 جنيهًا للطن، والعربية للأسمنت سجل 860 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان وطرة سعر 845 جنيهًا للطن، وتبعه أسمنت السويس بسعر 840 جنيهًا، ثم العسكري بني سويف بسعر 830 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت التعمير والنصر 830 جنيهًا للطن، وأخيرًا الصخرة وشورى وميديكو أسوان بسعر 820 جنيهًا للطن، وهو أقل سعر اليوم.



وعن أسعار الحديد، قال "الزيني"، إن هناك استقرارًا، وسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وسعر حديد العتال سجل 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية سجل 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد بشاي بـ11 ألفًا و650 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا و560 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا و525 جنيهًا، وحديد العشري 11 ألفًا 525 جنيهًا.