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تقارير ومتابعات
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:19 م

زحام شديد على الأتوبيسات النهرية في أول أيام عيد الفطر (صور)

زحام شديد على الأتوبيسات
محمد حيدر
dostor.org/2655175

ارتياد الأتوبيسات النهرية أحد أبرز المشاهد التي تنتشر اليوم في مصر خاصة في الأعياد، حيث تخرج الأسر المصرية للتنزه والاستمتاع بجمال نهر النيل في المساء، والاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان هناك زحام شديد أمام مرسي الأتوبيسات النهرية بماسبيروا، مما دفع رجال الشرطة للتواجد هناك لتأمين المداخل وتفتيش المواطنين قبل الصعود على متن الأتوبيس النهري، وأيضا تنظيم الطوابير حتى لا يحدث زحام وبلبلة عند باب الدخول.

واستغل بعض الباعة الجائلين تواجد الكثير من الأطفال في المكان لبيع البلالين والألعاب لهم قبل صعودهم على ظهر المركب.

زحام شديد على الأتوبيسات النهرية في أول أيام عيد الفطر (صور)
زحام شديد على الأتوبيسات النهرية في أول أيام عيد الفطر (صور)
زحام شديد على الأتوبيسات النهرية في أول أيام عيد الفطر (صور)
زحام شديد على الأتوبيسات النهرية في أول أيام عيد الفطر (صور)
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