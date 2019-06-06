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اقتصاد
الخميس 06/يونيو/2019 - 01:35 ص

أسعار الأسماك اليوم.. "البلطى" بـ40 جنيهًا للكيلو

أسعار الأسماك اليوم..
دعاء أبو العزم
dostor.org/2655173

ارتفعت أسعار الأسماك بالأسواق، اليوم الخميس، وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 40 و48 جنيهًا، والبلطي الأسواني 35 جنيهًا، والبوري ما بين 38 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجي 39 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسي 66 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 25 جنيهًا، والكابوريا 150 جنيهًا، والمرجان 45 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الجمبرى ما بين 320 جنيهًا، إلى 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد 85 و165 جنيهًا، والدنيس 90 جنيهًا، والبربون 35 جنيهًا.

وتسعى الحكومة لضبط الأسعار خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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