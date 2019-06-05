عصام هلال: خوارج العصر حاولوا تعكير احتفال المصريين بفرحة العيد

أدان المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، العملية الإرهابية الجبانة التي قامت بها التنظيمات الإرهابية ضد كمينًا أمنيًا غربي مدينة العريش بعد صلاة العيد مباشرًا، مؤكدًا أن خوارج العصر حالوا تعكير احتفال المصريين بفرحة العيد.



وأوضح هلال في بيان له، أن الجماعات الإرهابية المتطرفة والتي تقف خلفها دول ومخابرات معروفة للجميع تحاول إثبات وجودها من خلال هذا الحادث الغادر والخسيس، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف خلف قيادته وقواته المسلحة والشرطة المصرية في حربهم المقدسة ضد هؤلاء التكفيرين.



وأشار "أمين تنظيم مستقبل وطن"، إلى أن القيادة المسلحة عازمة على اجتثاث الإرهاب من جذوره وتطهير كامل تراب الوطن من شره، مؤكدًا أن الدولة لا تترك حقوق جنودها وأبطالها العظام وستقضي على تلك الجماعات ومن يمولها في أقرب وقت.



وأضاف أن الدولة كما قبضت على هشام عشماوي وتحاسبه الآن على جرائمه تجاه المصريين ستحاسب تلك الجماعات المتطرفة وتقتص لدماء شهودها، مؤكدًا أن مصير الإرهاب معروف ونهاية حتمية.



وتوجه "هلال" بخالص العزاء إلى أسر الشهداء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن ينزلهم منازل الأبرار ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.