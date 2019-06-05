غدا.. طرح فيلم "122" بسينمات الدنمارك والسويد

تستقبل دور العرض السينمائي بدولتي الدنمارك والسويد غدا الخميس، الفيلم المصري "122" الذي يخوض بطولته الفنان طارق لطفي.



وتدور أحداث فيلم "122" فى إطار تشويقي حول قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، وتقودهما الظروف الحياة إلى الدخول فى عالم من العمليات المشبوهة، لكنهما يصابان في حادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ كل منهما في مواجهة عدد من المشكلات والصعوبات.



وحقق فيلم "122" نجاحا كبيرا خلال عرضه بسينمات مصر والوطن العربي في موسم رأس السنة الماضي، ويشارك في بطولته بجانب طارق لطفي، كل من الفنان أحمد داوود، أمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، مونتاج عمرو عاكف منتج فني محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي، وقام سيف عريبي بتأليف موسيقى الفيلم، وهو من إنتاج سيف عريبي.