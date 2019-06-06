أسعار المعادن اليوم.. "النحاس" بـ6548 دولارًا للطن

قال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن هناك تباينًا في أسعار المعادن، اليوم الخميس.



وأوضح "حنفي"، أن سعر الزنك سجل 2809 دولارات للطن، بينما سجّل الألومنيوم 1852 دولارًا للطن، فى حين ارتفع سعر النحاس وسجّل 6548 دولارًا للطن، وبلغ سعر معدن القصدير 20370 دولارًا للطن.



كما سجّل سعر الرصاص حوالي 1938 دولارًا للطن، وسجل سعر البليت حوالي 550 دولارًا للطن، في حين بلغ سعر البلاديوم 1378 دولارًا للطن، بينما سجلت كورات الحديد 65 دولارًا للطن، وسجلت الخردة 343 دولارًا للطن.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق.