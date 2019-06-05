العبيدي: الإرهاب يزيد الشعب المصري صلابة وإصرارا

تقدم بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بالعزاء في شهداء مصر الأبرار الذين قضوا في كمين أمني بمدينة العريش بهجوم إرهابي غادر قبل دقائق من فجر اليوم - عيد الفطر المبارك.



وقال بهجت العبيدي: إننا نتقدم بالعزاء لأسر الشهداء الأبطال، وإلى الشعب المصري جميعه وإلى المؤسسة الأمنية المصرية التي تبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الشعب المصري، والدفاع عن أرض مصر المقدسة.



وأضاف العبيدي، أن الإرهابيين يستهدفون خير جنود الأرض أبطال مصر، لأنهم يعلمون علم اليقين أن الجيش والشرطة المصرية هم العقبة الكؤود في طريق مخططهم الشيطاني في النيل من مصر وشعبها، وأنهم يختارون الأيام المباركة لاقتراف جرائمهم الإرهابية الخسيسة ليصيبوا الشعب المصري بالحزن والإحباط بهدف كسر عزيمة أبناء الشعب المصري الصلبة، وهذا لن يتحقق بحال من الأحوال لأن أبناء الشعب المصري جميعهم جنود لمصر، ويقفون خلف القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقفون صفا واحدا في خندق الجيش والشرطة المصرية.



وأكد أن هذا الإرهاب الخسيس الذي يستهدف مصر لن ينال منها، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ مصر بعنايته، وبفضل بسالة أبطال الجيش المصري والشرطة المصرية، وبوعي أبناء الشعب المصري الذين يدركون حجم المؤامرة والمخطط الذي يعمل تنفيذه هؤلاء المجرمون ومن يقفون خلفهم من دول وجماعات.



وشدد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن ما تقوم به العناصر الإرهابية لن ينال من عزيمة المصريين، ولن يرهب أبناء هذا الشعب العظيم، بل سيزيدنا صلابة في مواجهتهم، وإصرارا على اقتلاع الإرهاب من جذوره النتنة.