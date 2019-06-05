ضبط 85 قضية مخدرات في حملات لشرطة النقل خلال مايو

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال شهر مايو، حملات أمنية مكبرة بتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فى إطار جهودها لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، واستمرارا لجهود الإدارة فى مجال استهداف ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.



وأسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء عصام العزب مدير مباحث شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 85 قضية مخدرات بحوزة عدد من المتهمين.



أمر اللواء مصطفى الرزاز مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.

