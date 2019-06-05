محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام فى أول أيام عيد الفطر (صور)

حرص اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، خلال زيارته اليوم، لمركز الأورام، على كتابة عبارات تذكارية، يثنى فيها على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمركز.



كان في استقبال المحافظ، الدكتور صلاح جودة مدير مركز أورام أسوان، والدكتورة هداية ياسين، ودكتورة رجاء لبيب نواب مدير المركز، فضلًا عن دكتورة راشيل مدير العيادات الخارجية، وهاني أبو النيل المدير المالي والإداري بالمركز، نهاد فوزي مديرة العلاقات العامة.



وشملت جولة محافظ أسوان بالمركز، تفقد الأقسام المختلفة، للإطمئنان على المرضى، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى أنه أستفسر خلال زيارته عن مدى تقديم الخدمات الطبية والتأكد من مدى استعداد المركز وجاهزيته لاستقبال المرضى.