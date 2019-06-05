بالصور.. كيف قضى الرئيس السيسي أول أيام عيد الفطر

العيد هو الفرحة التي ينتظرها الجميع، وعقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لصلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، قضى وسط أبناء الشهداء، اليوم وحاوّل أن يستمع إليهم، وتناول معهم الإفطار، ووزع الهدايا.



لم يتوقف الأمر عند هذا، بل اصطحب الرئيس الأطفال إلى حديقة الألعاب التي أعدت خصيصًا للاحتفال، وإلى ساحة الألعاب لمشاركتهم أجواء الاحتفال، وقام بتلوين وجوههم، ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية لأسر الشهداء، معبرًا عن امتنانه لما قدمه الشهداء من تضحيات ثمينة لهذا الوطن الغالي.