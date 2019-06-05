المجلس العسكري السوداني يشيد بإنجازات قوات الدعم السريع

أصدر المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، بيانًا أشاد فيه بقوات الدعم السريع وبإنجازاتها.



وأشار البيان لمواقف قوات الدعم السريع و"وقفتهم التاريخية الصلبة عندما انحازوا لخيار الشعب وإرادته الحرة رافضين أوامر النظام السابق الرامية إلى فض المعتصمين بالقوة،" كما أشاد بمواقف قوات الدعم "المعبرة عن الحكمة العظيمة والقيادة الرشيدة عندما تفجرت ثورة الشباب الفتية في

السادس من أبريل."



وأكد البيان "أنه ولولا هذا القرار الصائب لوقع في بلادنا ما لا يحمد عقباه من إنزلاق أمني وفوضى عارمة"،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).



وشدد البيان أن "هذه القوات جزء أصيل من القوات المسلحة الفتية وكانت ولازالت تؤدي المهام والواجبات الموكلة إليها في دحر التمرد والقضاء عليه تمامًا ومكافحة الارهاب ومحاربة الجريمة العابرة للدول كالاتجار بالبشر والتهريب، خاصة تهريب السلع الضرورية وكذلك تأمين الحدود والقيام بدور عظيم في عمليات جمع السلاح وغير ذلك من الانجازات العظيمة".



وأضاف أن "الأيام الفائتة شهدت حملة إعلامية منظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بها جهات مغرضة هدفها إشاعة الاكاذيب وتلفيق التهم ودمغ قوات الدعم السريع بالاباطيل التي هي منها براء، بهدف ضرب تماسك القوات النظامية التي ظلت تعمل بتناسق تام وتلاحم كامل وترابط غير آبهة بتلك المحاولات اليائسة عند أولئك المندسين."



وقال البيان إن هذه القوات احتسبت عددا من "الشهداء داخل ولاية الخرطوم في اعتداءات آثمة عليها قام بها بعض المخربين".



يأتي البيان وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بفض اعتصام السودانيين أمام مقر القوات المسلحة في الخرطوم، ما أسفر عن مقتل 60 شخصا بحسب لجنة أطباء السودان. ولم يصدر بيان رسمي بشأن عدد القتلى من جانب الحكومة السودانية.



كان المجلس العسكري نفي فض الاعتصام بالقوة، وأعلن رئيس المجلس العسكري عن انه سوف يتم محاسبة كل من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام.