ضبط 46 قضية أحداث وتسول داخل المواصلات العامة

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال شهر مايو، حملات أمنية مكبرة تنفيا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وفى إطار جهودها لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، واستمرارا لجهود الإدارة فى مجال إستهداف ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.



أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء عصام العزب مدير مباحث شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 46 قضية أحداث وقضايا تسول.



أمر اللواء مصطفى الرزاز مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.