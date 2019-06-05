أول رد فعل من الترجي التونسي على قرار إعادة نهائي أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قراره بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية خارج الأراضي التونسية.



وجاء قرار الكاف بعد عقد اجتماع لجنة الطوارئ بالكاف والذي استمر أكثر من 5 ساعات قبل أن يصدر القرار بإعادة المباراة خارج تونس عقب أمم إفريقيا وإلزام مسئولو الترجي على إعادة الكأس والميداليات الذهبية.



وكشف مصدر داخل الترجي لـ"الكابتن"، أن إدارة الترجي منذ أن علمت باتجاه الكاف نحو إعادة المباراة وهي تنوي التصعيد من خلال الطعن في قرار الكاف لدى المحكمة الرياضية الدولية.



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