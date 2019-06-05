في الإسكندرية.. "فرحة العيد" صلاة وفسحة ولبس جديد (صور)

"العيد فرحة وأجمل فرحة" كلمات نستقبل بها أيام عيد الفطر المبارك، حيث ترتبط فرحة العيد بعدة مظاهر بسيطة، تدخل البهجة على القلوب.



واحتفل الإسكندرانية اليوم بعيد الفطر بعدة طقوس أساسية شارك فيها الكبار والصغار، فحرص الجميع على أداء صلاة العيد في الساحات المخصصة للصلاة، حيث شهدت شوارع وميادين المحافظة، إقامة شوادر الصلاة وتزينها، وتوافد الآلاف من الأسر والعائلات لأداء صلاة العيد في أجواء من الفرح وتبادل التهنئة، وتوزيع الهدايا والبالونات على الأطفال.



"العيد هو فرحة الصلاة ".. هكذا عبر أحمد عبد الله 40سنة، من منطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، عن حرصه على أداء صلاة العيد.



وأضاف أحمد لـ"الدستور"، أنه كل عام يؤدي صلاة العيد في مسجد القائد إبراهيم بمشاركة أفراد عائلته، مشيرًا إلى أن الصلاة مع أفراد الأسرة هي الفرحة التي يمن الله بها علينا.



وفي أحد المتنزهات تجمع العديد من الأطفال بملابسهم الجديدة يركضون ويلعبون، حاملين معهم ألعابهم الجديدة، والبالونات، مستمتعين بفسحة العيد.



تقول سمر أحمد ربة منزل ولديها طفلان، أنها تري طفولتها في أولادها، فتبدأ تجهز لأطفالها ملابس العيد، ثم تصطحبهم معها لأداء الصلاة مرتدين الملابس الجديدة، وتتوجه لشراء الألعاب، ثم تصطحبهم لأحد المنتزهات التي يوجد بها ألعاب ملاهي لكي يشعروا بفرحة العيد.



وتابعت: "لابد أن ننشئ في أولادنا طقوس يشبوا عليها، مثل التمسك بالصلاة، والترفيه عن أنفسهم حتى بأشياء بسيطة"، مضيفًا "لعبة بسيطة وتمشية على البحر، تكفي لإسعاد قلوبهم".



فيما قالت مى حسني، 26 عامًا، إنها تحرص على شراء الملابس الجديدة كل عام حتى ولو شيء بسيط لتشعر أن هناك جديدًا ارتبط بأيام العيد، بالإضافة إلى زيارة الأهل والتنزه مع الأصدقاء، مستنكرة بعد السلوكيات التي يعتبرها البعض شيئًا طبيعيًا، مثل قطيعة الأرحام في تلك الأيام، أو العكوف عن الترفيه لبعض الأسر وملازمتهم المنزل حتى في أيام العيد، معقبة: "الفرحة مش بالفلوس ممكن فسحة بسيطة تدخل الفرحة على القلوب".