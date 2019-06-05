القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
محافظات
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:39 م

في الإسكندرية.. "فرحة العيد" صلاة وفسحة ولبس جديد (صور)

في الإسكندرية.. فرحة
هبه عويضه
dostor.org/2655143

"العيد فرحة وأجمل فرحة" كلمات نستقبل بها أيام عيد الفطر المبارك، حيث ترتبط فرحة العيد بعدة مظاهر بسيطة، تدخل البهجة على القلوب.

واحتفل الإسكندرانية اليوم بعيد الفطر بعدة طقوس أساسية شارك فيها الكبار والصغار، فحرص الجميع على أداء صلاة العيد في الساحات المخصصة للصلاة، حيث شهدت شوارع وميادين المحافظة، إقامة شوادر الصلاة وتزينها، وتوافد الآلاف من الأسر والعائلات لأداء صلاة العيد في أجواء من الفرح وتبادل التهنئة، وتوزيع الهدايا والبالونات على الأطفال.

"العيد هو فرحة الصلاة ".. هكذا عبر أحمد عبد الله 40سنة، من منطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، عن حرصه على أداء صلاة العيد.

وأضاف أحمد لـ"الدستور"، أنه كل عام يؤدي صلاة العيد في مسجد القائد إبراهيم بمشاركة أفراد عائلته، مشيرًا إلى أن الصلاة مع أفراد الأسرة هي الفرحة التي يمن الله بها علينا.

وفي أحد المتنزهات تجمع العديد من الأطفال بملابسهم الجديدة يركضون ويلعبون، حاملين معهم ألعابهم الجديدة، والبالونات، مستمتعين بفسحة العيد.

تقول سمر أحمد ربة منزل ولديها طفلان، أنها تري طفولتها في أولادها، فتبدأ تجهز لأطفالها ملابس العيد، ثم تصطحبهم معها لأداء الصلاة مرتدين الملابس الجديدة، وتتوجه لشراء الألعاب، ثم تصطحبهم لأحد المنتزهات التي يوجد بها ألعاب ملاهي لكي يشعروا بفرحة العيد.

وتابعت: "لابد أن ننشئ في أولادنا طقوس يشبوا عليها، مثل التمسك بالصلاة، والترفيه عن أنفسهم حتى بأشياء بسيطة"، مضيفًا "لعبة بسيطة وتمشية على البحر، تكفي لإسعاد قلوبهم".

فيما قالت مى حسني، 26 عامًا، إنها تحرص على شراء الملابس الجديدة كل عام حتى ولو شيء بسيط لتشعر أن هناك جديدًا ارتبط بأيام العيد، بالإضافة إلى زيارة الأهل والتنزه مع الأصدقاء، مستنكرة بعد السلوكيات التي يعتبرها البعض شيئًا طبيعيًا، مثل قطيعة الأرحام في تلك الأيام، أو العكوف عن الترفيه لبعض الأسر وملازمتهم المنزل حتى في أيام العيد، معقبة: "الفرحة مش بالفلوس ممكن فسحة بسيطة تدخل الفرحة على القلوب".

في الإسكندرية.. "فرحة العيد" صلاة وفسحة ولبس جديد (صور)
في الإسكندرية.. "فرحة العيد" صلاة وفسحة ولبس جديد (صور)
في الإسكندرية.. "فرحة العيد" صلاة وفسحة ولبس جديد (صور)
في الإسكندرية.. "فرحة العيد" صلاة وفسحة ولبس جديد (صور)
في الإسكندرية.. "فرحة العيد" صلاة وفسحة ولبس جديد (صور)
اقرأ أيضًا
منذ سنة و نصف

بالصور.. مصابو أتوبيس الإسكندرية يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادث

الآن

من الزواج إلى الاستشهاد.. قصة الشهيد أحمد حبيب

مصر خالية من العشوائيات: 31 مليار جنيه للقضاء على المناطق الخطرة

بالفيديو.. إحدى الغارمات المفرج عنهن: "السيسي ده بطل"

براتب يصل لـ2500 جنيه.. 500 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

ads
الأكثر قراءة

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي بمسقط رأسه في المنوفية (فيديو)

"الكاف" يقرر إعادة نهائي دوري الأبطال عقب أمم أفريقيا

أول رد فعل من الترجي التونسي على قرار إعادة نهائي أمم إفريقيا

وداع الأبطال.. "الغربية" في انتظار تشييع اثنين من أبنائها استشهدا في كمين العريش

ألبومات الصور

محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام فى أول أيام عيد الفطر (صور)

بالصور.. سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات

احتفال المصريين بالعيد في القناطر الخيرية

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

رياضة

أول رد فعل من الترجي التونسي على قرار إعادة نهائي أمم إفريقيا

منتخب ألمانيا يتدرب بصفوف مكتملة استعدادا لتصفيات يورو 2020

منتخب مصر للكرة الطائرة يتأهل رسميًا لدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي بمسقط رأسه في المنوفية (فيديو)

"الكاف" يقرر إعادة نهائي دوري الأبطال عقب أمم أفريقيا

أول رد فعل من الترجي التونسي على قرار إعادة نهائي أمم إفريقيا

وداع الأبطال.. "الغربية" في انتظار تشييع اثنين من أبنائها استشهدا في كمين العريش

الرئيس نيوز

طقس ثاني أيام العيد "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 36

موسكو: طائرة روسية "اعترضت" أخرى أمريكية على الساحل السوري

"عيدك في الجنة".. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد عمر القاضي

"نيويورك تايمز": 59 ألف مشرد ينامون في شوارع أمريكا

إحباط محاولة لإطلاق رموز "نظام البشير" من السجن

كشكول

رئيس جامعة بني سويف يعلن فوز كريم صابر بجائزة أفضل بحث بمؤتمر هامبورج بألمانيا

جامعة سوهاج تدين حادث جنوب العريش الإرهابي وتنعي شهداء الوطن

تعليم بورسعيد: مستعدون لأداء امتحانات الثانوية ب 14 لجنة

وزير التربية والتعليم ينعى شهداء الوطن

10 معلومات عن "بوكليت العربي" لطلاب الثانوية العامة

الأمصار

موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن إجراءات تقسيم الجيش الفنزويلي

"التايمز": محمد صلاح يسجل فوزا ضد "الإسلاموفوبيا " في ليفربول

كندا تنفق 1.4 مليار دولار لتعزيز صحة وحقوق المرأة في العالم

المفوضية الأوروبية توصى بإنهاء الإجراءات التأديبية المفروضة بحق إسبانيا

أوغندا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء انهيارات طينية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

"أمازون" تعلن توصيل الطرود بطائرة مسيرة جديدة خلال شهور

ملياردير هندي بارز يحصل على أول إقامة دائمة في الإمارات

النفس الأخير.. دراسة علمية حديثة: تعاطى الحشيش يصيب النساء وأبناءهن بـ«الفصام»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

دراسة: دواء سرطان الثدي يمكن أن ينقذ الرجال من سرطان قاتل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎