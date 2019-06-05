منتخب ألمانيا يتدرب بصفوف مكتملة استعدادا لتصفيات يورو 2020

خاض المنتخب الألماني لكرة القدم حصة تدريبية في آخن، اليوم الأربعاء، بصفوف مكتملة حيث يتطلع الفريق لخوض مباراتيه المقبلتين في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بقائمة تضم جميع اللاعبين الـ22 الذين استقر عليهم المدير الفني يواخيم لوف.



ويتولى ماركوس سورج مساعد لوف، قيادة المنتخب الألماني في مباراتيه أمام بيلاروسيا وأستونيا يومي السبت والثلاثاء المقبلين في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.



وابتعد لوف لبعض الوقت عن منتخب ألمانيا في ظل تلقيه العلاج بعد حادث رياضي أدى للضغط على الشريان.



وشارك ليون جوريتسكا في حصة تدريبية منفردة بعد غيابه عن مباراة فريقه بايرن ميونخ التي فاز فيها على لايبزج بثلاثية نظيفة في نهائي كأس ألمانيا في 25 من الشهر الماضي.



وتم توزيع 30 ألف تذكرة مجانية على الجماهير خلال الحصة التدريبية اليوم، والتي حضرها الرئيس الشرفي لاتحاد الكرة الألماني ايجيديوس براون 94 عاما.