برلماني: مصر تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب الأسود

نعى النائب أيمن عبدالله، عضو مجلس النواب، شهداء حادث العريش الإرهابي الذي وقع صباح اليوم وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة المصرية قائلًا: "مصر تخوض حرب شرسة في مواجهة الإرهاب الأسود، والعدو أصبح واضحًا للجميع وهي قوى الشر التي لا تريد خيرًا لبلادنا، وتحاول بكل قوة العبث بمقدرات الوطن وبأمن واستقراره، وتعكير صفو المصريين في مناسباتهم الدينية والوطنية، فهي عناصر لاتمت بأي صلة للوطن ولا الدين ولا للإنسانية.



وأضح النائب، في بيان له، أن ما حققته الدولة المصرية من نجاحات اقتصادية كبيرة، وكذلك نجاحها في استعادة دورها على المستويين الإقليمي والعالمي، قد أجج نار الحقد والكراهية لدى المتآمرين على الدولة، فسعوا لعرقلة تقدم مصر من خلال تنفيذ هذه العملية الإرهابية الغادرة، وهم يتوهمون خطأ أنهم يستطيعون كسر إرادة المصريين أوعرقلة مسيرة التقدم الاقتصادي أو زحزحة مصر عن مكانتها الرائدة التي تستحقها عن جدارة.



وشدد عضو مجلس النواب، على أن نواب البرلمان لن يتأخروا لحظةً في دعم القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل الذين يضحون بأغلى ما يملكون لكي يعيش هذا الوطن شامخًا مرفوع الرأس وفي عزةٍ وكرامة، بما يحتاجونه من إمكانيات أو تشريعات لازمة لتأدية رسالتهم في هذه الحرب المقدسة على الوجه الأكمل.