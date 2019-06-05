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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:19 م

ملياردير هندي بارز يحصل على أول إقامة دائمة في الإمارات

ملياردير هندي بارز
dostor.org/2655132

حاز رجل أعمال هندي بارز أول إقامة دائمة في الإمارات العربية المتحدة، في إطار القانون الجديد الذي أصدرته حكومة البلاد مؤخرا.

ويعد رجل الأعمال البارز ومالك مجموعة "لولو"، يوسف علي، أول من يتسلم إقامته الدائمة في الإمارات، بينما ستمنح من بعده لأكثر من 6000 مستثمر أجنبي آخر.

ومنحت "البطاقة الذهبية" للملياردير الهندي من قبل المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، العميد سعيد الشامسي، بينما علق علي في حينها قائلا: "أنا فخور للغاية في هذا اليوم الهام جدا في حياتي".

ويعد يوسف علي أحد أشهر وأثرى المستثمرين الأجانب في الإمارات، إذ تبلغ قيمة المبيعات السنوية لمجموعة "لولو" العالمية، أكثر من 7 مليارات دولار حول العالم، ويمتلك مراكز تسوق ومتاجر وعقارات في أكثر من 20 دولة حول العالم.

وأطلقت دولة الإمارات، في 21 مايو الماضي، نظام الإقامة الدائمة، أو "البطاقة الذهبية"، للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية في مجالات متنوعة، تشمل الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.

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