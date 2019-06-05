بالصور.. سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية دون إصابات

شهد حى المنتزه أول، اليوم الأربعاء، انهيار جزئي بأحد العقارات بدائرة القسم شرق الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.



تلقت غرفة عمليات حى المنتزه أول بالإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 26 بشارع رقم واحد أرض نوفل من جميلة بوحريد.



وعلى الفور توجهت حملة لموقع العقار من رئيس وحدة التدخل السريع بالمحافظة، ومهندس الإدارة الهندسية، ورئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحي، ومشرف وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحى، وتم إزالة كافة الأجزاء المتساقطة بالعقار، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار؛ حفاظا على أرواح المواطنين والمارة.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات حمدى عبد العليم شامة، رئيس الحى المنتزه أول وبمتابعة المهندسة وفاء حامد، سكرتير عام الحي، وفى إطار الرد الفورى على بلاغات الموطنين ورفع حالة الطوارئ فى أيام عيد الفطر المبارك.