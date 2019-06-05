منتخب مصر للكرة الطائرة يتأهل رسميًا لدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب
ضمن منتخب مصر للكرة الطائرة التأهل رسميًا لدورة الألعاب الإفريقية المقبلة المقرر إقامتها بالمغرب أكتوبر المقبل.
وحقق المنتخب المصري الفوز اليوم الأربعاء، على نظيرة الكيني بنتيجة 3-1 من الأشواط، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المقامة حاليًا وحتى 8 يونيو الجاري بنيروبي عاصمة كينيا، بمشاركة 5 منتخبات.
كان المنتخب المصري حقق بالأمس الفوز على نظيرة الأوغندي بنتيجة 3-1 في إطار الجولة الثانية، بعد فوزه على نظيره الرواندي بنفس النتيجة في افتتاحية التصفيات.