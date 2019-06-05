قرانشو بالغربية تتشح بالسواد حزنا على استشهاد أحد أبنائها في العريش

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية قرانشو التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، فور علمهم بخبر استشهاد ابن قريتهم المجند عبدالله الصاوي، في الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم بالعريش والذي راح ضحيته 8 من رجال الشرطة في استهداف الكمين في ليلة العيد.



ومن المنتظر أن يتم تشييع جثمان الشهيد في جنازة عسكرية بمسقط رأسه فور وصوله بحضور اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلس النواب والمواطنيين.



وطالب أحمد منصور من أهالي القرية إطلاق اسم المجند علي مدرسة القرية تخليدا لذكراه، وأن يكون نموذجا يحتذي به للأجيال القادمة.