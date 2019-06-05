بيكر يتوقع أن يكون زفيريف ندا قويا لديوكوفيتش في رولان جاروس

قال لاعب التنس الألماني المعتزل بوريس بيكر، إن مواطنه ألكسندر زفيريف وصل لقمة مستواه في الوقت المناسب تماما ليكون حجر عثرة أمام طموحات منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في بطولة فرنسا المفتوحة.



وكان من المقرر أن تقام المواجهة بينهما في دور الثمانية في البطولة اليوم الأربعاء قبل أن يقرر المنظمون إلغاء جميع مباريات اليوم بسبب الأمطار الغزيرة.



ويرى بيكر، الذي درب ديوكوفيتش لمدة ثلاث سنوات، أن زفيريف أمامه فرصة ليكون ندا قويا في مواجهة منافسه الصربي.



وقال بيكر الذي يعمل محللا في شبكة يوروسبورت التلفزيونية "قدم ديوكوفيتش أداء رائعا منذ الدور الأول للبطولة.



"لم يواجه اختبارا حقيقيا بعد بسبب مستواه بينما واجه ساشا (زفيريف) صعوبات وخاض مباريات طويلة إذ خاض مباراتين من خمس مجموعات. ولأول مرة أشاهد تفوق ساشا زفيريف على (فابيو) فونيني".



وأضاف "ارتفع مستواه بشكل واضح وربما تكون تلك هي أفضل مباراة له هذا الموسم. وهذا ما يجب أن يكرره أيضا في مواجهة نوفاك".



ولم يحرز بيكر، الحائز على ويمبلدون وأمريكا المفتوحة واستراليا المفتوحة، لقب فرنسا المفتوحة التي تقام على ملاعب رملية وودع البطولة من الدور قبل النهائي ثلاث مرات.



وأضاف إنه يدرك جيدا المشكلات التي قد تواجه زفيريف. وقال "المباريات ذات الإيقاع البطيء لا تخدم زفيريف لأنها تتيح الفرصة لنوفاك أن يعود في النتيجة.



"في آخر مباراتين فاز زفيريف في مواجهات طويلة لأنه تحلى بصبر أكبر قبل أن يختار اللحظة المناسبة لتسديد الضربة الصحيحة. أعتقد أن هذا ما يجب أن يفعله أمام نوفاك. نظريا نوفاك بالتأكيد هو المرشح للفوز لكن ساشا يمكن أن يكون ندا قويا".



وكان من المقرر أن يخوض النمساوي دومينيك تيم مواجهة أمامالروسي كارين ختشانوف. ويقول بيكر إن الأجواء الممطرة تصب في صالح تيم.



وأوضح "أثار دومينيك تيم الإعجاب بسبب أدائه في فرنسا المفتوحة في السنوات القليلة الماضية لكن ختشانوف سيخوض دور الثمانية لأول مرة في إحدى البطولات الأربع الكبرى ويقدم حاليا أداء طيبا وبالتالي يمكن أن يسبب مشاكل بالتأكيد لللاعب النمساوي.



"تغلب ختشانوف على الأرجنتيني (خوان مارتن) ديل بوترو وهو واحد من اللاعبين المتميزين بقوة الضربات في البطولة. إذا كان ايقاع ثقيلا وبطيئا فالظروف في هذه الحالة تخدم تيم أما إذا كانت الكرة سريعة فإنها تصب لصالح ختشانوف. "أرشح تيم للفوز لكن المباراة ستكون مثيرة دون شك".