رئيس قضايا الدولة يدين الحادث الإرهابي بالعريش

أدان المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمينا بمدينة العريش بشمال سيناء اليوم، داعين المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.



وتقدموا بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية، وأسر الشهداء والشعب المصري، ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل.



وأكد المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، خلال بيان له، اليوم الأربعاء، أن مثل هذه الهجمات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن، وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدون العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة ودحر فلول الإرهاب الخسيس في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها من كل سوء.