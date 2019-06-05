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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:07 م

ضبط قضيتي أسلحة وذخيرة في حملات مكبرة لشرطة النقل

ضبط قضيتي أسلحة وذخيرة
عمرو المزيدي
dostor.org/2655120

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال شهر مايو، حملات أمنية مكبرة بتوجيهات من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وفى إطار جهودها لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، واستمرارًا لجهود الإدارة فى مجال استهداف ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.

أسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء عصام العزب مدير مباحث شرطة النقل والمواصلات، عن ضبط قضيتي حيازة أسلحة نارية وذخيرة.

أمر اللواء مصطفى الرزاز مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.

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