جامعة طنطا تدين "حادث العريش".. وتؤكد: الإرهاب لن ينال من عزيمتنا

أدانت جامعة طنطا الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم، والذي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش، مما أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، ومقتل 5 من العناصر الإرهابية.



من جانبه، أكد رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع، أن هذه الهجمات الإرهابية الآثمة لن تزيد الشعب المصري إلا إصرارًا وعزيمة، والوقوف على رجل قلب واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة قوى الشر، مضيفًا دعم الجامعة الكامل لرجال الجيش والشرطة في حربهم المقدسة ضد الاٍرهاب الأسود الذي لا دين له، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة أراضيه.



كما تقدم رئيس الجامعة بخالص العزاء لأسر شهداء الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

