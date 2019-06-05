القاهرة : الأربعاء 05 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
الصحة
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:46 م

دراسة: دواء سرطان الثدي يمكن أن ينقذ الرجال من سرطان قاتل

دراسة: دواء سرطان
dostor.org/2655114

وجدت دراسة حديثة أن دواء سرطان الثدي يمكن أن يعزز بقاء الآلاف من الرجال المصابين بأورام البروستاتا القاتلة بشكل "مثير للغاية".

وصمم عقار Olaparib لمعالجة الطفرات الجينية المسببة للسرطان، على غرار "جين أنجلينا جولي" المعروف طبيا باسم جين BRCA.

ويعمل هذا العلاج عن طريق إيقاف خلايا الورم الخبيث من تجديد نفسها بعد العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

وقال الخبراء إن هذا العقار سيصبح أول دواء دقيق ضد أورام البروستاتا، حيث يتوقعون أن يكون متاحا في غضون عامين.

وتوصلت الدراسة الحديثة التي قدمت في أكبر مؤتمر للسرطان في العالم، إلى أن العقار يعمل بشكل فعال في أربعة من كل خمسة رجال مصابين بأورام البروستاتا المتقدمة، ووجدت أن Olaparib أوقف المرض لمدة ثمانية أشهر في المتوسط لدى هؤلاء المرضى.

وشهد الرجال الذين يعانون من طفرة BRCA تجمد الورم الخبيث لديهم لأكثر من عام.

وفي حديثه في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري في شيكاغو، قال الباحث البارز البروفيسور يوهان دي بونو من معهد أبحاث السرطان في لندن: "كنا سعداء لرؤية هذه الاستجابات القوية لدى الرجال المصابين بسرطانات متقدمة للغاية، حيث كانت طفرات BRCA وغيرها من العيوب في جينات إصلاح الحمض النووي، موجودة داخل أورامها".

وأضاف: "المرحلة الحالية من التجارب جارية الآن، وإذا كانت النتائج جيدة كما نأمل، يجب أن نرى Olaparib في عيادات الرجال المصابين بسرطان البروستاتا خلال العامين المقبلين".

وقال الخبراء إنه يفتح حقبة جديدة ومثيرة من علاج سرطان البروستاتا. وهناك أربعة عقاقير مماثلة أخرى قيد التجربة حاليا، وقال البروفيسور دي بونو إن العلاج الحالي الذي يحظر الهرمونات كخيار أول للرجال، ويؤدي إلى فقدان الدافع الجنسي، قد يستبدل بعقار Olaparib ويحل في يوم من الأيام محله.

اقرأ أيضًا
منذ 4 شهر

هانى عارف: «السكتة الدماغية» ثانى أسباب حالات الوفاة فى مصر

منذ سنة و نصف

«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

الآن

"الإحصاء" ينفي التنسيق مع المالية لحصر المتهربين من الضرائب

الأرصاد: طقس غدًا سيكون مائل للحرارة على القاهرة

العائد إلى نجريج.. كيف احتفل صلاح وعائلته بعيد الفطر؟ (صور)

الآثار: نتابع ملفات بيع رأس تمثال منسوبة لتوت عنخ آمون في لندن

ads
الأكثر قراءة

"الكاف" يقرر إعادة نهائي دوري الأبطال عقب أمم أفريقيا

من الزواج إلى الاستشهاد.. قصة الشهيد أحمد حبيب

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

"الإحصاء" ينفي التنسيق مع المالية لحصر المتهربين من الضرائب

ألبومات الصور

احتفال المصريين بالعيد في القناطر الخيرية

القفز في النيل.. هكذا احتفل الأطفال بالعيد في القناطر

بالصور.. إقبال الأهالي على حديقة الحيوان بالإسكندرية في أول أيام العيد

محافظ كفر الشيخ يلتقط الصور التذكارية من الأطفال فى مكتبه بمناسبة العيد (صور)

رياضة

"الكاف" يقرر إعادة نهائي دوري الأبطال عقب أمم أفريقيا

برازيل القارة السمراء.. أسلحة المغرب للفوز بكأس الأمم الإفريقية

أستون فيلا يتعاقد مع خوتا جناح برمنجهام سيتي

نجم الساعة

نجوم «محمد حسين»: وجبة كوميدية متكاملة لجمهور العيد

الأكثر قراءة

"الكاف" يقرر إعادة نهائي دوري الأبطال عقب أمم أفريقيا

من الزواج إلى الاستشهاد.. قصة الشهيد أحمد حبيب

استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم إرهابي على العريش

"الإحصاء" ينفي التنسيق مع المالية لحصر المتهربين من الضرائب

الرئيس نيوز

"الأهلي" يؤجل احتفالات عيد الفطر

"أطباء السودان": ارتفاع عدد ضحايا "فض الاعتصام" وتوابعه لـ101

تذاكر مباراة مصر وزيمبابوي "نفدت"

"مصر للطيران" تلغي رحلتين من مطار القاهرة إلى الخرطوم

"أبو شقة": دماء الشهداء الأبرار ستكون لعنة على الإرهابيين

كشكول

وزير التربية والتعليم ينعى شهداء الوطن

10 معلومات عن "بوكليت العربي" لطلاب الثانوية العامة

"التعليم" تستعد لصرف مكافأة 2019 لموظفيها بعد إجازة العيد.. التفاصيل هنا

جامعة مطروح تدين الحادث الإرهابي بالعريش

عبد الله : ١٦ ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية في ٣٥ لجنة بالفيوم

الأمصار

موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن إجراءات تقسيم الجيش الفنزويلي

"التايمز": محمد صلاح يسجل فوزا ضد "الإسلاموفوبيا " في ليفربول

كندا تنفق 1.4 مليار دولار لتعزيز صحة وحقوق المرأة في العالم

المفوضية الأوروبية توصى بإنهاء الإجراءات التأديبية المفروضة بحق إسبانيا

أوغندا.. مقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين جراء انهيارات طينية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

النفس الأخير.. دراسة علمية حديثة: تعاطى الحشيش يصيب النساء وأبناءهن بـ«الفصام»

"أمريكية" تحطم الرقم القياسى بزيارة 196 دولة

دراسة: البشر يبتلعون أكثر من 70 ألف جزيء من البلاستيك كل عام

الصحة

دراسة: دواء سرطان الثدي يمكن أن ينقذ الرجال من سرطان قاتل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎