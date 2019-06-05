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الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:43 م

"الحرية المصري" ناعيًا شهداء العريش: الجيش يقدم دروسا للحفاظ على الوطن

الحرية المصري ناعيًا
محمد الشريف
dostor.org/2655113

نعى حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، والمحاسب أحمد مهنى الأمين العام للحزب، وجميع قيادات الحزب وأعضائه، شهداء الواجب الوطني من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا صباح اليوم، في هجوم إرهابي غاشم على أحد الأكمنة الأمنية شمال غرب مدينة العريش بشمال سيناء، عقب أدائهم صلاة الفجر وذلك فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما تقدم الحزب في بيانه بخالص التعازي إلى أسر الشهداء الذين سقطوا غدرا من هؤلاء الإرهابيين، سائلين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد شهدائنا برحمته ويسكنهم فسيح جناته.

كما أكد الحزب، أنه سيظل داعما للدولة المصرية في حربها على الإرهاب الأسود، مشيرا إلى أن الجميع يجب عليهم أن يتكاتفوا من أجل دحر الإرهاب بجميع أشكاله، وأن الجيش المصري يقدم في كل يوما دروسا وأرواحا تروى الرمال بالدماء في سبيل أمن واستقرار الوطن ومحاربة الإرهاب.

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