سقوط عاطلين بحوزتهما 400 قرص مخدر في الإسماعيلية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برئاسة مديرها اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية، حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديريات تواصل توجيه ضرباتها لتجار المواد المخدرة، فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة في أول أيام العيد.



أسفرت تلك الحملات بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام عن ضبط (عاطلين - "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة ثانِ الإسماعيلية، حال تواجدهما بذات الدائرةوبحوزتهما (400 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).



أمر اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.